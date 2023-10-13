İsrail medyası Netanyahu’yu yerden yere vurdu: Onun bu dünyada affedilmesi mümkün değil





"BU DÜNYADA AFFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İsrail Başbakanı'nın bu tercihi ile hükümetinin hayatta kalması uğruna İsrail'in güvenliğini feda ettiği belirtildi. Sorunun Netanyahu olduğu değerlendirmesine yer verilen analizde, "O hiçbir zaman çözüm olamayacak. Ahirette muhasebesini Allah'a verebilir. Ama bu dünyada Netanyahu'nun affedilmesi mümkün değil." ifadeleri kullanıldı.

Haberde Netanyahu'nun güç sarhoşu olduğunu belirtilirken, "Belki de tüm olup bitenlerden sonra sokaklara çıkıp orada katran ve tüylerle bekleyenlerin Knesset temsilcilerinden ziyade halk" olması gerekiyor." denildi.