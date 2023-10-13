İsrail medyası Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Onun bu dünyada affedilmesi mümkün değil
İşgalci İsrail, Filistin'de büyük bir katliam gerçekleştirirken çok sayıda sivil yapılan bombalamalar sonucu hayatını kaybetti. İsrail basını bile yaşananlardan Netanyahu'yu suçlarken Haaretz gazetesinde yer alan "Netanyahu'nun Dönüşü Olmayan Noktası" başlıklı bir analizde Netanyahu'ya eleştiri yağdı. Analizde "O hiçbir zaman çözüm olamayacak. Ahirette muhasebesini Allah'a verebilir. Ama bu dünyada Netanyahu'nun affedilmesi mümkün değil." denildi.
İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca sivilleri katlediyor.
İSRAİL BASININDA HEDEF NETANYAHU
İsrail basını ise, yaşanan savaşla ilgili Başbakan Netanyahu'yu suçluyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de "Netanyahu'nun Dönüşü Olmayan Noktası" başlıklı bir analiz yayınlandı.
BU BİR HATA DEĞİL BİR SUÇ
Carolina Landsmann imzalı analizde 19 yaşındaki oğlunu kaybeden bir İsrailli bir babanın da görüşüne yer verildi. İlk gün yaşanan baskında oğlunu kaybettiğini belirten baba bunun sorumlusunun İsrail Başbakanı Netanyahu olduğunu belirtti. İsrailli Dave Azar, "Bu bir hata değil, bir suç" dedi.
ÖFKE YARATMAYA ÇALIŞIYOR
Gazetede yer alan haberde Netanyahu'nun eski düzeni yok etmek istediğine vurgu yapılırken vatandaşları kışkırtma ve her zaman her yerde öfke yaratma arzusunun yönlendirdiğine dikkat çekildi.
İŞE YARAMAZ KABİNE
Netanyahu'nun kabinesi yerden yere vurulurken, "İsrail'in tamamında ulusal güvenlik bakanlığı görevinde Itamar Ben-Gvir'den daha az vasıflı kimse yok. Batı Şeria üzerinde sivil kontrolün verilmesi konusunda Betzalel Smotrich'ten daha az vasıflı kimse yok.
Adalet sistemine Adalet Bakanı Yariv Levin kadar düşman olan kimse yok." denildi.
HEPİMİZ DELİRDİK
Haberde Netanyahu'nun İsrail'i çılgına çevirmek için akılalmaz bir kabine kurduğu belirterek şu ifadelere yer verdi: Netanyahu'nun İsrail'i çılgına çevirmek, insanları aklını başından almak isteyen bu hastalıklı mantığa sadık kaldığını göreceksiniz. Ve başardı. Hepimiz delirdik.
SADİSTÇE HAZ ALIYOR
İsrail Başbakanı'nın toplumun farklı kesimlerini birbirine düşürmekten sadistçe haz aldığı değerlendirmesine yer verilen analizde, "Savunma Bakanlığı'na Yoav Gallant'ı yerleştirdi; bu iş için ülkedeki en iyi kişi değildi ama ilk bakışta sorumluluk duygusuyla yönlendirilen bir seçimdi." denildi.
O İSİMLERİ GÖREVDEN ALDI
Bilindiği gibi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı Mart ayında görevden almıştı. Gallant'ın görevden alınmasının ardından muhalefet partilerin çağrısıyla başkent Tel Aviv'de toplanan israilller, Netanyahu'yu protesto etmişti. Yaşanan protesto eylemleri sonrası Gallant görevde kalmıştı.
"BU DÜNYADA AFFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
İsrail Başbakanı'nın bu tercihi ile hükümetinin hayatta kalması uğruna İsrail'in güvenliğini feda ettiği belirtildi. Sorunun Netanyahu olduğu değerlendirmesine yer verilen analizde, "O hiçbir zaman çözüm olamayacak. Ahirette muhasebesini Allah'a verebilir. Ama bu dünyada Netanyahu'nun affedilmesi mümkün değil." ifadeleri kullanıldı.
Haberde Netanyahu'nun güç sarhoşu olduğunu belirtilirken, "Belki de tüm olup bitenlerden sonra sokaklara çıkıp orada katran ve tüylerle bekleyenlerin Knesset temsilcilerinden ziyade halk" olması gerekiyor." denildi.
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