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Depremle sarsılan Afganistan'da bombalı saldırı şoku: 17 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Depremle sarsılan Afganistan’da bombalı saldırı şoku: 17 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre olayda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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