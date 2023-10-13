13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 7. gün! BM'ye 'kenti boşaltın' uyarısı | Karadan katliama hazırlanıyorlar | İşte dakika dakika yaşananlar

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 7. gün! BM'ye 'kenti boşaltın' uyarısı | Karadan katliama hazırlanıyorlar | İşte dakika dakika yaşananlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
ABONE OL
İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 7. gün! BM’ye ’kenti boşaltın’ uyarısı | Karadan katliama hazırlanıyorlar | İşte dakika dakika yaşananlar

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı artıyor. İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ını tahliye ederken, İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi.

Dünyanın gözü cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

KARA HAREKATI HAZIRLIĞI

İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

İsrail - Hamas savaşı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İşte İsrail ile Hamas arasındaki savaştan dakika dakika yansıyan tüm gelişmeler...

07.15 BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi

06.55 İsrail medyası: İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye karadan giriş yapmaya hazırlanıyor

06.45 Birleşmiş Milletler: İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılmasını istedi.

05.42 Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de binlerce yaralıyı kurtarmak için acil müdahale çağrısı yaptı

04.56 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi daha öldürdü

04.38 Katar Kızılayından Gazze'ye 1 milyon dolar destek

03.38 İsrail, Gazze sınırına yakın Sderot yerleşim biriminin yüzde 60'ını tahliye etti

02.37 İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarını cuma günü dikkatli olmaya çağırdı

02.26 Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

02.17 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü

02.00 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

01.50 İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

00.17 İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.

23.37 İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti. Distel, "Hafta başında iletişim görevi Diaspora Bakanlığı'na verildi. Bakanlığımın gücü elinden alındı. bu şartlarda bu kuruma ayrılan bütçe israftır." açıklamasını yaptı.

Gazze enkaza döndü! GAZZE ENKAZA DÖNDÜ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA