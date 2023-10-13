İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 7. gün! BM'ye 'kenti boşaltın' uyarısı | Karadan katliama hazırlanıyorlar | İşte dakika dakika yaşananlar
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı artıyor. İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ını tahliye ederken, İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi.
Dünyanın gözü cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
KARA HAREKATI HAZIRLIĞI
İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.
Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.
İsrail - Hamas savaşı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İşte İsrail ile Hamas arasındaki savaştan dakika dakika yansıyan tüm gelişmeler...
07.15 BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi
06.55 İsrail medyası: İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye karadan giriş yapmaya hazırlanıyor
06.45 Birleşmiş Milletler: İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılmasını istedi.
05.42 Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de binlerce yaralıyı kurtarmak için acil müdahale çağrısı yaptı
04.56 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi daha öldürdü
04.38 Katar Kızılayından Gazze'ye 1 milyon dolar destek
03.38 İsrail, Gazze sınırına yakın Sderot yerleşim biriminin yüzde 60'ını tahliye etti
02.37 İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarını cuma günü dikkatli olmaya çağırdı
02.26 Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.
02.17 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü
02.00 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.
01.50 İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.
00.17 İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.
23.37 İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti. Distel, "Hafta başında iletişim görevi Diaspora Bakanlığı'na verildi. Bakanlığımın gücü elinden alındı. bu şartlarda bu kuruma ayrılan bütçe israftır." açıklamasını yaptı.
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