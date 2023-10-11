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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı: 20 kişi can verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Yunanistan’da Batı Nil Virüsü alarmı: 20 kişi can verdi

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 pandemisi sonrası "Batı Nil Virüsü" patlak verdi. Yunanistan'da bu yıl söz konusu virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Son bir haftada 5 yeni vakanın teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemi vurgulandı.

Virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik, Pela, Pieria, Kilkis, Serres, Halkidiki, Kavala, Drama, Rodop, İskeçe, Meriç, Kastoria, Arta ve Yanya bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlar, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulundu.

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