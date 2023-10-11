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ABD savaş gemisinden mesaj: Doğu Akdeniz'de nöbetteyiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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ABD savaş gemisinden mesaj: Doğu Akdeniz’de nöbetteyiz

İsrail'e destek için ABD tarafından Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de nöbetteyiz" ifadeleri kullanıldı.

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