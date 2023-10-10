ABD İsrail'e destek için kara birliklerini gönderecek mi? Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama geldi...
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar her geçen dakika büyürken ABD bölgeye en büyük savaş gemisini gönderme kararı aldı. Diğer yandan son saatlerde gündemde olan olası İsrail kara harekatına ilişkin de Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada ABD'nin gemi dışında İsrail'e kara birliklerinin gönderme niyetinin olmadığı vurgulandı. İşte detaylar...
Beyaz Saray, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda, İsrail'e kara birlikleri gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirdi.
"ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ"
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kirby, sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, ABD'nin, ulusal güvenlik çıkarlarını "bu çıkarlar nerede olursa olsun, özellikle de dünyanın o bölgesi de dahil" koruyacağını ve savunacağını söyledi.
"İSRAİL'E DAHA FAZLA YARDIM GÖNDERECEĞİZ"
İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade eden Kirby, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız." şeklinde konuştu.
İsrail'in düşmanlarının kendilerinden faydalanacağını sanmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız." dedi.
İRAN'A SERT SUÇLAMA
Kirby, Hamas'ın saldırılarının İran'la ilişkisi olup olmadığı sorusuna da Tahran'ın, uzun yıllardır Hamas'ı desteklemesinden dolayı "bir yere kadar suç ortağı" olduğunu vurguladı.
İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığına işaret eden Kirby, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.
Kirby, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme konusunda da "Bunun sadece taraflar için değil ABD ve bölgedeki diğer herkes için de iyiye işaret olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
- B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak
- ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır 2023?
- Yememesi gereken arıyı yemeğe kalkınca olanlar oldu! İşte acı veren deneğimin hazin sonu…
- Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- İlkokul mezunu 67 binden fazla personel alımı yapılıyor! İŞKUR Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı….
- Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?
- 99 bin TL maaş ile alımlar başladı! Millî Savunma Bakanlığı başvuru şartları ve sürecine ilişkin detayları açıkladı
- Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kısa savaşları: 40 dakikada her şey sona erdi!
- İbn-i Sina'dan halsizliği hayatınızdan çıkaracak tedavi! Yorgunluğa, uykusuzluğa 1000 yıllık reçete! Meğer o su...
- Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?
- SSK, BAĞ-KUR'lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!