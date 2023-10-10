ABD İsrail’e destek için kara birliklerini gönderecek mi? Beyaz Saray’dan konuya ilişkin açıklama geldi...

İRAN'A SERT SUÇLAMA

Kirby, Hamas'ın saldırılarının İran'la ilişkisi olup olmadığı sorusuna da Tahran'ın, uzun yıllardır Hamas'ı desteklemesinden dolayı "bir yere kadar suç ortağı" olduğunu vurguladı.

İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığına işaret eden Kirby, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kirby, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme konusunda da "Bunun sadece taraflar için değil ABD ve bölgedeki diğer herkes için de iyiye işaret olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.