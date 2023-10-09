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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni açıklama: Vereceğimiz tepki Ortadoğu'yu değiştirecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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İsrail Başbakanı Netanyahu’dan yeni açıklama: Vereceğimiz tepki Ortadoğu’yu değiştirecek

Cumartesi Günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna hazırlıksız yakalanan İsrail'den yeni açıklamalar geliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk açıklamalarında 'savaştayız' ifadelerini kullanmıştı. Bugün son dakika açıklamalarda bulunan Netanyahu ' Daha yeni başladık, Ortadoğu'yu değiştireceğiz' dedi.

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