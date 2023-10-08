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ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2023
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ABD’den Türkiye’nin çağrısına destek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırıya ilişkin Türkiye ve pek çok dünya liderinin şiddetin azaltılması yönündeki çağrılarını desteklediklerini duyurdu.

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