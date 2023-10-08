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Mısır'da İsrailli turist grubuna yönelik saldırıda 3 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2023
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Mısır’da İsrailli turist grubuna yönelik saldırıda 3 kişi öldü

Son dakika haberi...İsrail Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın İskenderiye kentinde İsrailli turist grubuna açılan ateş sonucu 2 İsrailli turist ve bir Mısırlı rehberin öldüğünü açıkladı.

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