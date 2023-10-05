ABD’li yetkili PKK/YPG sorularına yorum yapmaktan kaçındı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında "Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı, pazar günü Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan iki PKK/YPG teröristinin Suriye'den geldiğini söyledi. Ayrıca Irak ve Suriye'deki PKK/YPG terör örgütü tesislerinin Türkiye'nin meşru hedefleri olduğunu söyledi. Bu konuda bir cevabınız var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Patel, konuya ilişkin cevabında, "ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının, ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlanan PKK'ya karşı mücadelesinde kararlılıkla yanındadır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Patel, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ile bağlantısı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Patel, "Bu detaylı iddiaların doğruluğunu teyit edebilecek yeterli bilgiye sahip değiliz. Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.