Filistin’den Mescid-i Aksa baskınlarına karşı ’uluslararası acil müdahale’ çağrısı

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılarının "savaş ilanı" olarak değerlendirildiği açıklamada, "İsrailli radikal kişilerin Kudüs'te yerli ve yabancı Hristiyanların mülklerine yönelik saldırılarında da artış var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ve kışkırtıcı saldırılara karşı acil uluslararası müdahale talebinde bulunuldu.