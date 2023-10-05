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Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika haberleri... Japonya'nın doğusundaki Torişima adası açıklarında, yerel saatle 11.00'de, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

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