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Paşinyan'dan Ermeni halkına rest: İstifa ederim ama sonuçları kötü olur

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Paşinyan’dan Ermeni halkına rest: İstifa ederim ama sonuçları kötü olur

Azerbaycan'ın Karabağ'da 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonuyla birlikte karışan Ermenistan'da sular durulmuyor. Ermeniler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görevi bırakması için büyük protestolar düzenlemişti. Paşinyan bu duruma yönelik, " İstifa ederim ama sonuçları kötü olur" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de düğmesine basıp 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor.

Operasyonun başladığı andan itibaren halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istemişti.

Paşinyan'a tepkiler devam ederken, Ermenistan Başbakanı istifa çağrılarına yönelik açıklamada bulundu.

"İSTİFA EDERİM AMA SONUÇLARI KÖTÜ OLUR"

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi.

Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

"Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam."

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti.

Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.

Aliyev ile Paşinyan 5 Ekim’de İspanya’da görüşecek

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