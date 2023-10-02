Aliyev ile Paşinyan 5 Ekim'de İspanya'da görüşecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de 3. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısının yapılacağı İspanya'nın Granada kentinde görüşmesinin planlandığı bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yapan İspanya'nın ev sahipliğinde Granada'da düzenlenecek 3. AST toplantısının ana gündem maddelerinden birini Azerbaycan ve Ermenistan oluşturacak.
İspanya Başbakanlık ve AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi kaynaklarından alınan bilgilerde, Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın katılmasının öngörüldüğü bildirildi.
Aynı kaynaklar, AB'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümünde "arabulucu olmak istemediğini, sadece kalıcı, adil, ulusal egemenlikleri koruyan ve uluslararası hukuka uygun bir barışı teşvik etmek istediğini" savundu.
Diğer yandan, ilki 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da, ikincisi 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen AST toplantısını, AB dönem başkanlığı içinde yapmak isteyen İspanya, tarih olarak, 6 Ekim'de Granada'da yapacağı AB Konseyi Gayri Resmi Toplantısı'ndan bir gün öncesini seçti.
50 ülkenin devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılması öngörülen AST'de kısa bir açılış konuşmasının ardından, "dijitalleşme, enerji-ekolojik geçiş ve çok taraflılık-Avrupa'nın siyasi geleceği" başlıklarında üç yuvarlak masa toplantısı olacağı ve liderler arasında çok sayıda ikili görüşmenin yapılacağı kaydedildi.
AST TOPLANTILARININ OLDUĞU MASALARDA BAYRAK VEYA ÜLKE İSMİ BULUNMAYACAK
AST'ye Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin de katılması bekleniyor. İspanya, AB üyesi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya ve Slovakya gibi Kosova'yı resmen tanımasa da AST toplantısına davet etti. İspanya, olası bir diplomatik sorundan kaçınmak için toplantı masalarına bayrak veya ülke isimleri koymayacağı, önceki zirvelerdeki uygulamaları tekrarlayarak ve yalnızca ilgili liderin adını yazacağı belirtildi.
İspanya Başbakanlık yetkilisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in toplantının girişinde aralarında Kurti'nin de olduğu tüm liderleri karşılayacak olmasıyla ilgili "Kosova temsilcisinin elini sıkmak o ülkeyi tanımak anlamına gelmez sadece bir saygı meselesidir." değerlendirmesini yaptı.
AST toplantısı, liderlerin El Hamra Sarayı'nı ziyareti ve akşam yemeği ile son bulacak.
Granada'da 27 AB üyesi ülkenin liderinin katılacağı 6 Ekim'deki AB Konseyi Gayri Resmi Toplantısı'nda ise AB'nin genişleme süreci, Avrupa'nın stratejik özerkliği, Rusya-Ukrayna savaşı, savunma ve İtalya'nın talebiyle düzensiz göç sorunu konularının ele alınacağı bildirildi.
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