Aliyev ile Paşinyan 5 Ekim’de İspanya’da görüşecek

50 ülkenin devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılması öngörülen AST'de kısa bir açılış konuşmasının ardından, "dijitalleşme, enerji-ekolojik geçiş ve çok taraflılık-Avrupa'nın siyasi geleceği" başlıklarında üç yuvarlak masa toplantısı olacağı ve liderler arasında çok sayıda ikili görüşmenin yapılacağı kaydedildi.

AST TOPLANTILARININ OLDUĞU MASALARDA BAYRAK VEYA ÜLKE İSMİ BULUNMAYACAK

AST'ye Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin de katılması bekleniyor. İspanya, AB üyesi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya ve Slovakya gibi Kosova'yı resmen tanımasa da AST toplantısına davet etti. İspanya, olası bir diplomatik sorundan kaçınmak için toplantı masalarına bayrak veya ülke isimleri koymayacağı, önceki zirvelerdeki uygulamaları tekrarlayarak ve yalnızca ilgili liderin adını yazacağı belirtildi.