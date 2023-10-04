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ABD'de mortgage kredi faiz oranları rekor kırıyor! 23 yılın zirvesinde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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ABD’de mortgage kredi faiz oranları rekor kırıyor! 23 yılın zirvesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage kredilerinde ortalama faiz oranı geçtiğimiz hafta yüzde 7,53'e yükselerek son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mortgage başvuruları ise 1996'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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