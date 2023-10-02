Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan sivil dolandırıcılık davası öncesi flaş açıklama: Sahtekar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor
ABD’de onlarca suçlamayla karşı karşıya kalan eski Başkan Donald Trump’ın sivil dolandırıcılık davası New York’ta başladı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonuna girmeden önce basına açıklama yapan Trump, hakkındaki davayı “cadı avı” olarak nitelendirdi. Trump açıklama sırasında, “Sahtekar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.
ABD'de onlarca suçlamayla karşı karşıya kalan eski Başkan Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davası New York'ta başladı.
Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı'nın, bugünkü duruşmaya, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirilmişti.
Duruşmanın görüleceği mahkeme salonuna girmeden önce basını yaptığı açıklama yapan Trump, hakkındaki davayı "cadı avı" olarak nitelendirerek, "Bu, tüm zamanların en büyük cadı avının devamıdır" dedi.
"SAHTEKAR BİR YARGICIN HUZURUNA ÇIKMAM GEREKİYOR"
Trump, "Harika bir şirketimiz var. Harika bir şirket kurdum. Bu muhteşem. Dünyadaki en büyük gayrimenkul varlıklarından bazılarına sahip ve şimdi sahtekar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Hakkındaki davayı açan New York Başsavcısı Letitia James'i yine "ırkçı" olarak nitelendiren Trump, James'in kendisine karşı bir kan davası yürüttüğünü öne sürdü.
"NE KADAR PARANIZ OLURSA OLSUN HİÇ KİMSE KANUNLARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"
Başsavcısı James ise yaptığı açıklamada, "Ne kadar paranız olursa olsun hiç kimse kanunların üstünde değildir. Yasa hem güçlü hem de hassas ve bugün mahkemede davamız kanıtlanacak" dedi.
SAVCILIK 250 MİLYON DOLAR PARA CEZASI TALEP ETTİ
Başsavcı James tarafından Eylül 2022'de yapılan dava başvurusunda Trump, çocukları, Trump Organization ve bazı yöneticiler banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı.
Değerleri şişirilen varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı.
Söz konusu davada savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanmasını, ayrıca Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesini talep ediyor.
Öte yandan, Donald Trump 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle 4 kez suçlanmıştı.
Suçlamaların onanması durumunda Trump'ın bazı şirketlerinin kontrolü, mahkemece atanan kayyuma devredilebilecek.
Trump'ın avukatı Christopher Kise, kararı "gerçeklerden ve yürürlükteki hukuktan tamamen kopuk" olarak nitelemiş, itiraz başvurusunda bulunacaklarını bildirmişti.
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