Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan sivil dolandırıcılık davası öncesi flaş açıklama: Sahtekar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor

"NE KADAR PARANIZ OLURSA OLSUN HİÇ KİMSE KANUNLARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Başsavcısı James ise yaptığı açıklamada, "Ne kadar paranız olursa olsun hiç kimse kanunların üstünde değildir. Yasa hem güçlü hem de hassas ve bugün mahkemede davamız kanıtlanacak" dedi.