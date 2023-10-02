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Mel Gibson'ın 'soykırım' iftirası elinde patladı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Mel Gibson’ın ’soykırım’ iftirası elinde patladı!

Azerbaycan'ın başarılı terörle mücadele operasyonu sonrasında işgalden kurtarılan Karabağ'da yaşayan Ermeniler, Bakü'nün güvencesine rağmen ayrılmaya devam etti. Gardaş'ın zaferini hazmedemeyen ABD'li oyuncu Mel Gibson çektiği video ile Türklere iftira dolu sözler sarf ederek haddini aşmıştı. Gibson'un alçak iftirası BM'nin bölgeye gitmesiyle de tescillendi. BM, Karabağ'a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.

Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ, 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan tarafından tek bir sivile dahil zarar verilmezken Karabağ'da kalacaklara ise eşit vatandaşlık hakkı tanıyor.

ERMENİSTAN: HALKIMIZ AYRILMAK İSTİYOR

Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan yaptığı açıklamada, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini belirterek, "Halkımız Azerbaycan'ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Yüzde 99,9 tarihi toprakları terk etmeyi tercih ediyor" dedi.

Ancak Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin hazmedemeyenler her fırsatta yalanlara başvurarak provokasyona kalkışıyor. Erivan bile "Halk güvende" demesine rağmen Batı medyası tarafından Azerbaycan, iftiralarla hedef alınıyor.

MEL GİBSON'DAN ALÇAK İFTİRA

ABD'li oyuncu Mel Gibson haddini aşarak Türklere alçakça iftiralarda bulunmuştu.

KARABAĞ ZAFERİ'Nİ HAZMEDEMEYİP PROVOKASYONA KALKIŞTI

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da anti-terör operasyonu düzenlemesine soykırım diyen Gibson, video çekip Türklere iftira dolu sözlere imza atmıştı.

ETNİK TEMİZLİK YALANIYLA SKANDAL SÖZLER

Gibson'un skandal ifadeleri: "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor."

BM GİTTİ GERÇEĞİ GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler (BM), Karabağ'a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine hafta sonu Karabağ bölgesine BM heyetinin düzenlediği ziyaret hakkında bilgi verdi.

Heyetin bölgedeki insani durum ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştığını aktaran Dujarric, heyette aralarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) temsilciler bulunduğunu kaydetti.

Dujarric, heyetin, Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulunduğunu belirterek "Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Hastaneler, okullar, evler, dini ve kültürel merkezlerin hedef alınmadığını ve Azerbaycan hükümetinin sağlık hizmetini tekrar kesintisiz yürütmek için çalışmalar başlattığını ifade eden Dujarric, tarım alanları ve hayvanlara da zarar verilmediğinin görüldüğünü kaydetti.

Dujarric, heyetin bölgedeki Ermeni toplumun temsilcileriyle de bir araya geldiğini aktardı.

Bölgede tekrar güven inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Dujarric, tüm tarafların bunun için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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