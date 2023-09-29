Türk’ün perçinlenen Karabağ zaferi İngilz Economist’i çılgına çevirdi!

TÜRK SİLAHLARI AZERİ ORDUSUNU GÜÇLENDİRDİ

AFP ayrıca 2020'de altı hafta süren savaşta Türk insansız hava araçları ve silahlarının, Azerbaycan'ın bir zamanlar zayıf olan ordusunu büyük bir güce dönüştürdüğüne dikkat çekti.

DÜNYA GAZETELERİ NELER YAZDI?

ABD'nin en büyük yayın organlarından biri olan CNN, Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki tutumunun uzun süredir çok net olduğunu belirtirken, Aljazeera 'Ermenistan-Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ mücadelesi nihayet bitti mi?' diye sordu.

İngiliz Guardian gazetesi ise ayrılıkçı rejimin 30 yılı aşkın süre sonra kendisini feshedeceğini açıkladığını belirtti ve etnik Ermenilerin çoğunun bölgeyi terk etmesinin beklediğini yazdı.

ECONOMİST ŞAŞIRTMADI: TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ RAHATSIZ ETTİ, AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI

İngiliz Economist dergisi, Azerbaycan'ı hedef aldığı makalesinde Dağlık Karabağ'daki durumu 'İnsani bir felaket' olarak değerlendirdi.

Rusya'nın Kafkasya'daki etkisinin azalması ile Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye'nin daha güçlü bir konuma geldiğine dikkat çeken dergi "Azerbaycan'ın, Ermeni azınlığının sivil haklarını güvence altına alan Batı destekli bir anlaşmaya varmak yerine bölgeye saldırmayı tercih etmesi, etnik temizlikten suçlu olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.