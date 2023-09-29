Başkan Erdoğan'ın denge politikası dünya gündeminde! Al Jazeera'den dikkat çeken analiz: Herkes onunla iş birliği yapmak istiyor
Bölgesinde izlediği siyasetle dünyanın büyük bir dikkatle takip ettiği ülke haline dönen Türkiye, Başkan Erdoğan'la birlikte elde ettiği kazanımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Konuyla ilgili Al Jazeera, dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Gazete, "Batı, ABD ve Çin arasındaki ilişkiyi dengede tutan Erdoğan böylelikle hem ülkesine maksimum fayda sağlıyor hem de Tahıl Koridoru gibi dünyanın önemli ihtiyaçlarını gideriyor" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son yıllarda oldukça yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Birleşmiş Milletler Zirvesi için ABD'ye gittiğindeki ifadeleri ise tüm dünya tarafından konuşuldu.
Al Jazeera, Başkan Erdoğan'ın denge politikası ve Türkiye'nin tarafsızlığı üzerine bir makale ele aldı. Gazete, "Türkiye'nin tarafsızlığı: Erdoğan savaşın ortasında Rusya ve Ukrayna ile ilişkileri nasıl yönetiyor?" başlıklı bir haber yayımladı.
Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan çıkan karar karşısında hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden gazete kendisinin "Batı ne kadar güvenilirse, Rusya da aynı derecede güvenilir" sözlerine atıf yaptı.
Erdoğan'ın Putin'le ilgili "Sayın Putin bu savaşın bir an önce bitirilmesinden yana. Onun sözlerine inanıyorum" dediğine vurgu yapan Al Jazeera, Başkan Erdoğan'ın Batı, Çin ve kendi ülkesi de dahil olmak üzere uluslararası alanda bir denge kurduğunu belirtti.
Herkese eşit bir mesafede olmasının Türkiye için muazzam ekonomik ve siyasi faydalar sağladığından bahseden gazete, Kiev merkezli bir uzmanın Erdoğan'la ilgili "Onun jeopolitiği Batı, Rusya ve Çin olmak üzere üç noktadaki dengeye dayanıyor" dediğine dikkat çekti.
Erdoğan'ın bu denge politikası sayesinde Türkiye için maksimum kar elde ettiğini ifade eden gazete, Rusya-Ukrayna özelinde hem Putin'le arasının çok iyi olduğunu, aynı zamanda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye 'sevgili dostum' diye hitap ettiğini ve aynı zamanda da tüm dünya için çok önemli olan Tahıl Anlaşması'nın yolunu da açtığını söyledi.
Öte yandan gazeteye konuşan başka bir uzman Rusya, ABD ve Avrupa'nın Erdoğan'a yaklaşmaktan başka çaresi olmadığını ifade etti. Uzman, "Bu taraflar Erdoğan'a kızsa dahi Türkiye ile iş birliği yapmak gerektiğini düşünüyorlar" dedi.
Putin'le Erdoğan'ın ilişkisini değerlendiren bir başka analist ise "Putin ve Erdoğan'ın ilişkisi ve anlaşması, günümüz dünyasında benzersiz bir durumun oluşmasına neden oluyor. Her ikisi de huzurssuz ilişkilerin asırlık tarihini yeniden yazıyor" açıklamasında bulundu.
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