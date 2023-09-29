Başkan Erdoğan’ın denge politikası dünya gündeminde! Al Jazeera’den dikkat çeken analiz: Herkes onunla iş birliği yapmak istiyor

Erdoğan'ın Putin'le ilgili "Sayın Putin bu savaşın bir an önce bitirilmesinden yana. Onun sözlerine inanıyorum" dediğine vurgu yapan Al Jazeera, Başkan Erdoğan'ın Batı, Çin ve kendi ülkesi de dahil olmak üzere uluslararası alanda bir denge kurduğunu belirtti.

Herkese eşit bir mesafede olmasının Türkiye için muazzam ekonomik ve siyasi faydalar sağladığından bahseden gazete, Kiev merkezli bir uzmanın Erdoğan'la ilgili "Onun jeopolitiği Batı, Rusya ve Çin olmak üzere üç noktadaki dengeye dayanıyor" dediğine dikkat çekti.