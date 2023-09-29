Azerbaycan ve Ermenistan'dan Yevlah'ta kritik görüşme
Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki 3. görüşme Azerbaycan'ın Yevlah kentinde başladı. Görüşmede yeniden entegrasyon konuları ele alınıyor.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer, bir kez daha bir araya geldi.
Azerbaycan'ın Yevlah kentinde başlayan 3. görüşmede Azerbaycan tarafından görüşmeye Ermeni nüfusla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katıldı.
Ermeni nüfusu ise görüşmede Sergey Martirosyan ve David Melkumyan temsil ediyor. Toplantıda, ayrıca Rus barış gücünden de bir temsilci yer alıyor.
Görüşmede "yeniden entegrasyon" konuları ele alınıyor.
DİYALOG SÜRECİ
Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı.
Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ilk görüşmeyi 21 Eylül'de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde, ikinci görüşmeyi ise 25 Eylül'de Karabağ'daki Hocalı'da gerçekleştirmişti.
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