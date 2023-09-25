Başkan Erdoğan ile Miçotakis görüşmesi sonrası flaş açıklama! Yunan medyası gündeme getirdi: Dikkat çeken 3 başlık

Bu konular arasında göç krizi, sivil koruma alanlardaki iş birliği, ticaret ve yatırım gibi başlıklar yer alıyor.

İLK KRİTİK ZİRVE 16 EKİM'DE

Kathimerini konuya ilişkin makalesinde "16 Ekim'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve mevkidaşı Alexandra Papadopoulou iki taraf arasında yeni bir siyasi diyalog sürecini başlatacak ve bu toplantıdan sonra anlaşma ihtimalinin gerçekçi olup olmadığı büyük ölçüde görülecek." ifadelerini kullandı.