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Yunanistan'da leptospiroz alarmı! Belirtileri neler?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Yunanistan’da leptospiroz alarmı! Belirtileri neler?

Son dakika haberleri... Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY), Kerkira Adası'nda leptospiroz salgını ihtimaline karşı çalışma başlatılmasını istediği bildirildi.

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