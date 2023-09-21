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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Çin'e "tek kutuplu hegemonyaya direnme" çağrısı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Çin’e tek kutuplu hegemonyaya direnme çağrısı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD öncülüğündeki G7 ülkelerinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde Çin'e, "tek kutuplu hegemonyaya direnme" çağrısı yaptı.

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