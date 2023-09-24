Korkunç 'mutfak' itirafı: Çocuklarının cesedi tandırdan çıktı
Tayland'da Songsak Songsaeng'in komşusu tarafından fark edilen olay dünyayı ayağa kaldırdı. Karısıyla beraber çocuklarını tandırda yaktığını itiraf eden cani çiftin bu ilk vukuatı da değil. Polis, katil babanın 3. karısıyla birlikte 4 çocuğunun daha ortadan kaybolduğunu tespit etti.
Son günlerin belki de en korkunç gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçen olay Tayland'ın Kamphaeng Phet eyaletinde yaşandı. Trajik olay bir sosyal medya fenomeninin 4 ve 12 yaşlarındaki iki kızı babalarından kurtarmasıyla ortaya çıktı.
TANDIRDA FACİA
Songsaeng'ın komşuları adamın çocuklarına yaptığı eziyete daha fazla dayanamadı ve durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Songsaeng ve 40 yaşındaki eşi Sunan Nahuanin ile birlikte 3 çocuklarını tandırda yakarak öldürdüğünü tespit etti.
BİR İTİRAF DAHA...
Songsaeng ve Sunan, Bangkok yakınlarındaki Pathum bölgesinde bir alışveriş merkezinde tutuklanana kadar polislerden kaçmayı başardı.
Yakalandıktan sonra sorgularında suçlarını itiraf eden çift, çocuklarını öldürmek istemediklerini iddia etti. Çift, sorgularının devamında çocuklarından birini mutfağa gömdüğünü öne sürdü. Bu itiraf sonrası olay yerine giden ekipler mutfağı kazmaya başladı. Polis, 70 cm kazdıktan sonra torbaların arasında çürümüş bir çocuk cesedi gördü.
OTOPSİ SONRASI CEZA ALACAKLAR
Öte yandan polis Songsaeng'ın üçüncü karısıyla birlikte beş çocuğundan dördünün gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu tespit etti. Kayıp çocukların akıbetinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılacak. Yapılan otopsi çalışmalarının ardından ise çiftin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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