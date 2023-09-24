Karabağ’daki operasyonda şehit olan askerler için Bakü’de gıyabi cenaze namazı kılındı

AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞI VE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN…

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kafkas Müslümanları İdaresinin organize ettiği programda, Azerbaycan ile Türkiye'nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.