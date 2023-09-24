Karabağ'daki operasyonda şehit olan askerler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı
Karabağ’da gerçekleştirilen antiterör operasyonunda şehit olan Azerbaycan askeri için Bakü'deki Şehitlik Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ermeni güçlerin kışkırtıcı provokasyonlarına karşılık Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonu başarıyla sonuçlandı. Bakü'deki Şehitlik Camisi'nde, bu başarıya imza atan şehit askerler için Kur'an- Kerim tilaveti verildi. Ardından dualar edilerek gıyabi cenaze namazı kılındı.
Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş, Fatih Camii imam hatibi Yusuf Yılmaz, Süleymaniye Camii imam hatibi Ekrem Nalbant ve çok sayıda vatandaş katıldı.
AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞI VE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN…
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kafkas Müslümanları İdaresinin organize ettiği programda, Azerbaycan ile Türkiye'nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
ANTİTERÖR OPERASYONU
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, Azerbaycan ordusunun operasyonda şehitler verdiğini duyurmuştu.
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