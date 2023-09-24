İngiliz BBC’den yeni algı operasyonu! Tetikçiliğe bu kez Karabağ üzerinden soyundular

Güney Kafkasya'nın bu köşesinde erkeklerin, kadınların ve çocukların başına gelenler giderek artan bir kaygı kaynağı.



Azerbaycan'ın tüm vaatlerine rağmen, oradaki Ermeniler gelecekleri ve ülkeyi terk etmeye zorlanıp zorlanmayacakları ya da daha kötüsü konusunda endişe duyuyor.

BAKÜ'YÜ SUÇLAMA ÇABALARI

Azerbaycan ordusunun ilerlemesi nedeniyle çok sayıda sivilin köyleri terk ettiği belirtildi.

Siranush Sargsyan adlı kişinin, "Akrabaları hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bu gerçek bir dehşet." şeklindeki ifadelerine yer verilerek, algı operasyonunu destekleyici cümleler öne çıkarıldı.

Sargsyan, "Bizi entegre etmek istiyorlarmış gibi davranıyorlar. Ama bizi buradan silmek istiyorlar." iddiasını ortaya attı.

"HAYATTA OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUZ"

BBC'ye konuşan Karabağ yetkililerinin, "birçok ailenin Azerbaycan ordusundaki mevziler nedeniyle ayrıldığını ve akrabalarının hâlâ hayatta olup olmadığını bilmediklerini söylediği" şeklinde görüşler paylaştığı kaydedildi.