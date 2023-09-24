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Ermenistan’da darbe girişimi iddiasıyla 8 üst düzey komutan gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Ermenistan’da darbe girişimi iddiasıyla 8 üst düzey komutan gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı "Yurtsever Haçlılar" grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

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