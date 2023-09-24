İtalyan hükümetinden 'pes' dedirten göçmen kararı: Mali garanti adı altında 'rüşvet' ve 'devlet eliyle kaçakçılıktır’ iddiası! İşte Avrupa'da özgürlüğün bedeli...
İtalyan hükümetinden mültecilere karşı akıl almaz bir karar alındı. Göçmenlerin iltica başvuruları değerlendirilirken sınır merkezlerinde gözaltında tutulmamaları için yaklaşık 5 bin Euro ödemeleri şartı getiren hükümete hem muhaliften hem de İtalyan basınından tepki geldi. İçişleri Bakanlığı kararnamesine göre İtalya’dan sığınma talep eden göçmenler, 4938 euro ödeme yapmaları halinde başvuru sonuçlarını özgür kalarak bekleyebilecek. İşte detaylar...
Avrupa bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla rekor Göçmen geçişi ile karşı karşıya kaldı. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya oldu. Bu yıl içinde 123,800'den fazla düzensiz göçmenin geldiği ülke, son olarak 2016 yılında bu kadar yüksek rakamları görmüştü. İtalya hükümeti, göçmenlerin iltica başvuruları değerlendirilirken sınır merkezlerinde gözaltında tutulmamaları için yaklaşık 5 bin Euro ödemeleri şartı getirdi.
TARTIŞMALARIN ODAĞI OLDU
Göç akını karşısında daha sert bir tutum sergileyeceğine söz veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı her açıklamada İtalya Avrupa'nın mülteci kampına dönüşmeyeceğini vurguluyor.
Hükümetin göçmenler konusunda aldığı ve Resmi gazetede yayınlanarak Cuma günü uygulamaya giren bir karar eleştiri oklarının hedefine girdi.
İŞTE ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ…
İtalya İçişleri Bakanlığı kararnamesine göre İtalya'dan sığınma talep eden göçmenler, 4938 euro ödeme yapmaları halinde başvuru sonuçlarını özgür kalarak bekleyebilecek.
İTALYA'NIN 'GÜVENLİ' DEDİĞİ ÜLKELERDEN GELENLERDEN TALEP EDİLECEK
'Mali garanti' diye adlandırılan bu ödeme, İtalya'nın 'güvenli' olarak kategorize ettiği ülkelerden gelenlerden talep edilecek. Bu ülkelerden gelenlerin iltica başvurularının kabul edilmeme ihtimali daha yüksek.
Ödemeyi yapanların başvuruları maksimum 28 günlük hızlı süreçle değerlendirilecek bu süreyi gözaltına benzer koşulların olduğu sınır merkezlerinde geçirmeleri gerekmeyecek.
"5 BİN EURO VERİRSEN TOPLAMA KAMPINA DÜŞMEZSİN"
Tartışma çıkaran uygulama, İtalya hükümetinin göçmenlere 'İnsan taciri' gibi davrandığı gerekçesiyle tepkilere yol açtı.
İnsan hakları istenen paranın mültecilerin ödeyemeyeceği kadar yüksek olduğuna dikkat çekerken ana muhalefet partisi milletvekili Matteo Orfini, "Hükümet göçmenlere Libya usulü bir mekanizma sunuyor: 5 bin Euro ödersen toplama kampına düşmezsin'' dedi ve bu uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu belirtti.
"DEVLET ELİYLE KAÇAKÇILIKTIR"
Daha Fazla Avrupa lideri Riccardo Magi ise bunun bir 'rüşvet' olduğunu ileri sürerek 'Sığınmacılardan gözaltına alınmamak için 5 bin Euro ücret talep eden hükümet düzenlemesi, devlet eliyle kaçakçılıktır' dedi.
"HÜKÜMET İNSAN TACİRLERİ GİBİ"
İtalyan basını da hükümetin aldığı karar tepki gösterirken Il Manifesto gazetesi kararı 'Özgürlüğün bedeli' başlığı ile okuyucularına duyurdu. Il Domani gazetesi ise ''Hükümet insan tacirleri gibi'' başlığını attı.
MELONİ: SORUNUN TEMELİNE İNECEĞİZ
Hürriyet'te yer alan habere göre; Başbakan Meloni TG1'e yaptığı açıklamada düzensiz göç konusunda yaptıkları çalışmaların umdukları gibi sonuç vermediğini ancak daha iyisini yapmayı planladıklarını vurgulayarak "Bu kesinlikle çok karmaşık bir sorun, ama eminim ki bu sorunun temeline ineceğiz" dedi.
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