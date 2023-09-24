İtalyan hükümetinden ’pes’ dedirten göçmen kararı: Mali garanti adı altında ’rüşvet’ ve ’devlet eliyle kaçakçılıktır’ iddiası! İşte Avrupa’da özgürlüğün bedeli...

İTALYA'NIN 'GÜVENLİ' DEDİĞİ ÜLKELERDEN GELENLERDEN TALEP EDİLECEK

'Mali garanti' diye adlandırılan bu ödeme, İtalya'nın 'güvenli' olarak kategorize ettiği ülkelerden gelenlerden talep edilecek. Bu ülkelerden gelenlerin iltica başvurularının kabul edilmeme ihtimali daha yüksek.

Ödemeyi yapanların başvuruları maksimum 28 günlük hızlı süreçle değerlendirilecek bu süreyi gözaltına benzer koşulların olduğu sınır merkezlerinde geçirmeleri gerekmeyecek.

"5 BİN EURO VERİRSEN TOPLAMA KAMPINA DÜŞMEZSİN"

Tartışma çıkaran uygulama, İtalya hükümetinin göçmenlere 'İnsan taciri' gibi davrandığı gerekçesiyle tepkilere yol açtı.

İnsan hakları istenen paranın mültecilerin ödeyemeyeceği kadar yüksek olduğuna dikkat çekerken ana muhalefet partisi milletvekili Matteo Orfini, "Hükümet göçmenlere Libya usulü bir mekanizma sunuyor: 5 bin Euro ödersen toplama kampına düşmezsin'' dedi ve bu uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu belirtti.