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KKTC Başbakanı Üstel’den antiterör harekatı açıklaması: Kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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KKTC Başbakanı Üstel’den antiterör harekatı açıklaması: Kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesini destekliyoruz

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı antiterör hareketına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’den destek mesajı geldi. Üstel, “Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ sınırlarında bulunması ve kışkırtıcı provokasyonları sonucu Azerbaycan, anti-terör operasyonu için düğmeye bastı. Topraklarını güvence altına almak için başlatmış olduğu bu harekat Batılı ülkeleri endişelendirirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'den kardeş ülkeye destek açıklaması geldi.

Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Tek millet üç devlet olarak gördüğümüz kardeş Azerbaycan'ın, egemenlik sınırları içerisinde vatandaşlarına yönelik saldırgan tutumu ve dayatılmaya çalışılan yeni statüleri ortadan kaldırmak üzere yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır ve Kıbrıs Türk Halkı Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesinde kayıtsız ve şartsız yanındadır." İfadelerini yer verdi.

ANTİTERÖR ÖNLEMLERİ

Karabağ'daki sözde rejimin adımları tansiyonu artırırken Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulunurken, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması gerilimi daha da yükseltti.

Son olarak Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayın nedeniyle 4 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

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