Azerbaycan'ın antiterör operasyonu Fransa’yı endişelendirdi! Yerleşim yerlerine saldırı iftirası: BMGK’ya acil toplantı çağrısı
Azerbaycan'ın, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatması Fransa'da endişe uyandırdı. Operasyon kapsamında Azerbaycan’ın ‘yerleşim yerlerine’ hedef aldığını öne sürerek kara propagandaya soyundu. Azerbaycan’ın antiterör operasyonu yürütmesiyle Fransa, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Skandal çağrıya ilişkin, "Fransızlar Azerbaycan karşıtı açıklamalarda Ermenistan'dan bile daha aktif. İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı politikaları gösteriyor ki; Fransa, bölgeden ne kadar uzak olursa, bölge için o kadar iyi olur." yanıtını verdi.
Yıllardır Ermenistan işgali altında olan Dağlık Karabağ 2020 yılında gerçek sahibi Azerbaycan'a geçti. Bir süredir sınırlarda beklettiği askeri güçleriyle Azerbaycan mevzilerini tehdit eden Ermenistan'a karşı püskürtme operasyonu 'antiterör operasyonu' adıyla başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonun amacının, Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak belirtildi.
Ancak hem Ermenistan ve hem de destekçisi Fransa uluslararası kamuoyunda algı operasyonları yürütmeye başladı.
FRANSA'DAN ULUSLARARASI KAMUOYUNDA AZERBAYCAN'I KARALAMA ÇABASI
Fransa, Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan'ı kınayıp skandal bir bildiri yayınlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.
Fransız hükümetin yayınladığı bildiride Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığı iftirasına da yer verildi.
Söz konusu skandal bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Fransa, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere ağır silahlar kullanarak askeri operasyon başlatmasını en güçlü şekilde kınıyor. Aylardır süren yasadışı ablukadan halihazırda etkilenen binlerce sivili tehdit eden ve uluslararası toplumun müzakere yoluyla bir çözüme ulaşma çabalarına aykırı olan bu tür tek taraflı eylemi hiçbir bahane haklı gösteremez."
AZERBAYCAN'DAN FRANSA'YA SERT YANIT: FRANSA BÖLGEDEN NE KADAR UZAK OLURSA BÖLGE İÇİN O KADAR İYİ OLUR
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın skandal çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Fransa'nın bu tutumu, bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almadığını ve bu konuda daha önceki politikalarını sürdürmeye devam ettiğini göstermektedir." denilen duyuruda, "Fransız yetkililer, Azerbaycan karşıtı açıklamalarda Ermenistan'dan bile daha aktif. İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı politikaları gösteriyor ki; Fransa, bölgeden ne kadar uzak olursa, bölge için o kadar iyi olur" ifadeleri yer aldı.
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