Azerbaycan’ın antiterör operasyonu Fransa’yı endişelendirdi! Yerleşim yerlerine saldırı iftirası: BMGK’ya acil toplantı çağrısı

AZERBAYCAN'DAN FRANSA'YA SERT YANIT: FRANSA BÖLGEDEN NE KADAR UZAK OLURSA BÖLGE İÇİN O KADAR İYİ OLUR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın skandal çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Fransa'nın bu tutumu, bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almadığını ve bu konuda daha önceki politikalarını sürdürmeye devam ettiğini göstermektedir." denilen duyuruda, "Fransız yetkililer, Azerbaycan karşıtı açıklamalarda Ermenistan'dan bile daha aktif. İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı politikaları gösteriyor ki; Fransa, bölgeden ne kadar uzak olursa, bölge için o kadar iyi olur" ifadeleri yer aldı.