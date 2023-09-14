Ermenistan tansiyonu yükseltiyor! MSB’den flaş açıklama: Ateşkes ihlali

Milli Savunma Bakanlığı ile Fransa Savunma Bakanlığı heyetlerinin bugün Paris'te Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında, ikili ilişkiler, NATO ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere ülkenin birlik, beraberlik ve bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, "terörü kaynağında yok etme" anlayışıyla, proaktif bir yaklaşımla ve sarsılmaz bir azimle sürdüğünü vurgulayan Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 1229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 572'ye ulaşmıştır." diye konuştu.

Terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu, örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini aktaran Aktürk, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Silahlı Kuvvetlerimizin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir."