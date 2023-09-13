Ermenistan’tan yasa sızma girişimi! Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama: Ermeni silahlı gruplara bağlı sabotaj-keşif grubunun sızma girişimin engellendiğini duyurdu

ERMENİSTAN'DAN YASA DIŞI GİRİŞİM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00 sıralarında Karabağ'da Rus barış güçlerinin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı bölgede yasa dışı şekilde bulunan Ermeni silahlı gruplara bağlı keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer ilinin Mercimek yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerden Azerbaycan ordusunun mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.