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Haberler Dünya Haberleri Ermenistan’tan yasa sızma girişimi! Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama: Ermeni silahlı gruplara bağlı sabotaj-keşif grubunun sızma girişimin engellendiğini duyurdu

Ermenistan’tan yasa sızma girişimi! Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama: Ermeni silahlı gruplara bağlı sabotaj-keşif grubunun sızma girişimin engellendiğini duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Ermenistan’tan yasa sızma girişimi! Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama: Ermeni silahlı gruplara bağlı sabotaj-keşif grubunun sızma girişimin engellendiğini duyurdu

Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’ı işgal girişimine yeniden başladı. Dağlık Karabağ 2020 yılında Ermenistan’ın elinden kurtarılmıştı. Daha önce köpek tasmasına bomba düzeneği kurarak Azerbaycan mevzilerine yönlendiren Ermenistan’tan yasa dışı bir girişim gerçekleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplara bağlı sabotaj-keşif grubunun sızma girişimin engellendiğini duyurdu.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj-keşif grubu, Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulundu.

ERMENİSTAN'DAN YASA DIŞI GİRİŞİM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00 sıralarında Karabağ'da Rus barış güçlerinin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı bölgede yasa dışı şekilde bulunan Ermeni silahlı gruplara bağlı keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer ilinin Mercimek yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerden Azerbaycan ordusunun mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

PROVOKASYON ÖNLENDİ

Azerbaycan birliklerinin dikkati sonucu provokasyonun önlendiği ifade edilen açıklamada, Ermeni sabotaj-keşif grubunun bir üyesinin yaralanması sonucu geri çekilmek zorunda bırakıldığı aktarıldı.

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