ABD’de F-35 düştü

MACE: F-35'İ HALK BULUP TESLİM Mİ ETSİN?



ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl olur da bir F-35'i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne istiyoruz? Uçağı bulup teslim etmelerini mi?" dedi.





F-35 KIRIM VE KAZALARI

2014'ten bugüne kadar 17 adet F-35 yaşanan olaylarda toplamda kaza/kırıma uğradı.

7 adet F-35A, 9 adet F-35B, 1 adet F-35C.