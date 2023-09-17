Financial Times Başkan Erdoğan'ın planını dünyaya duyurdu! Çarpıcı analiz: Hakan Fidan da devrede
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzeren ABD'ye giderken, İngiliz basınından dikkat çeken bir analiz geldi. İngiliz Financial Times gazetesi, Başkan Erdoğan'ın planını yazarken; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu plan için devrede olduğuna vurgu yapıldı.
Dünya, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için geri sayıma geçti. Zirve kapsamında Başkan Erdoğan, 13'üncü kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.
Kritik zirveden kısa süre önce İngiliz Financial Times gazetesinden dikkat çeken bir haber geldi. "Türkiye, G20'nin Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına alternatifi için bastırıyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz gazete Türkiye'nin planını yazdı.
Haberde "Türkiye, bu ayki G20 zirvesinde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına alternatif konusunda yoğun müzakereler içinde" ifadesine yer verildi.
Hindistan-Ortadoğu planı kapsamında Hindistan'dan gönderilen ürünler eskiden olduğu gibi Bağdat ve Türkiye üzerinden değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa pazarlarına gönderilecek.
Bu koridorun oluşturulmasını destekleyen ABD ve AB'nin Çin'in bölgedeki etkisini azaltmak istediği sıkça dile getiriliyor. Adam Samson imzalı haberde, Başkan Erdoğan'ın da bu plandan memnun olmadığının altı çizildi.
İngiliz gazete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle yoğun müzakereler içinde olduğunu yazdı.
Haberde alternatif bir hat oluşturmak için görüşmelerin devam ettiğini belirtildi. İngiliz gazete Erdoğan'ın G20 zirvesi sonrası yaptığı açıklamaya da dikkat çekti.
"TÜRKİYE'SİZ BİR KORİDOR OLMAZ"
G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra Başkan Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.
Erdoğan, Hindistan'daki G20 zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin konu ile ilgili sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: Biz şunu diyoruz, Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda.
Başkan Erdoğan'dan AB'ye restinin yankıları ise devam ediyor. Dün pek çok gazete Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırmıştı. bugün de dünya genelinde pek çok yayın kuruluşu Erdoğan'ın mesajını sayfalarına taşıdı.
Alman Frankfurter Rundschau "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye rest" başlığını attı. ABD merkezli Bloomberg "Erdoğan, Eleştirel Raporun Ardından Türkiye ile AB'nin Yollarını Ayırabileceğini Söyledi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
The Times of Israel "Avrupa Parlamentosu'nun katılım sürecinin 'mevcut koşullar altında' gerçekleşemeyeceğini söylemesinin ardından Türkiye cumhurbaşkanı bloğu 'bağları koparmaya' çalışmakla suçladı" dedi.
Alman DW "Erdoğan: Türkiye Avrupa Birliği ile yollarını ayırabilir" başlıklı haberinde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliğinden vazgeçebileceğinin sinyalini verdi ve Avrupa Birliği'nin ülkesinden kopmaya çalıştığını söyledi" ifadesine yer verdi.
İsrail merkezli Ynet'in başlığı ise "Erdoğan Türkiye'nin AB ile yollarını ayırabileceğini söyledi" oldu.
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