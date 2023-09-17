Financial Times Başkan Erdoğan’ın planını dünyaya duyurdu! Çarpıcı analiz: Hakan Fidan da devrede

"TÜRKİYE'SİZ BİR KORİDOR OLMAZ"

G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra Başkan Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, Hindistan'daki G20 zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin konu ile ilgili sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: Biz şunu diyoruz, Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda.