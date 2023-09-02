Yunanistan'daki alevlere teslim! Miçotakis'ten skandal açıklama: Yangınları göçmenler çıkardı

Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarında hükümet, ihmal ve yetersizliğini göçmenlere suç atarak kapatmaya çalışıyor. Parlamento konuşmasında Miçotakis, Meriç'teki yangının büyük ihtimalle insan yapımı olduğunu ve "yasadışı göçmenler tarafından kullanılan güzergahlarda başladığının neredeyse kesin olduğu" belirtti. Ana muhalefet partisi SYRIZA ise yaptığı açıklamada, "göçmenler günah keçisi seçildi" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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