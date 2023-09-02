02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunanistan'daki alevlere teslim! Miçotakis'ten skandal açıklama: Yangınları göçmenler çıkardı

Yunanistan'daki alevlere teslim! Miçotakis'ten skandal açıklama: Yangınları göçmenler çıkardı

Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarında hükümet, ihmal ve yetersizliğini göçmenlere suç atarak kapatmaya çalışıyor. Parlamento konuşmasında Miçotakis, Meriç'teki yangının büyük ihtimalle insan yapımı olduğunu ve "yasadışı göçmenler tarafından kullanılan güzergahlarda başladığının neredeyse kesin olduğu" belirtti. Ana muhalefet partisi SYRIZA ise yaptığı açıklamada, "göçmenler günah keçisi seçildi" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 10:01
  • 1
  • 14
Yunanistan’daki alevlere teslim! Miçotakis’ten skandal açıklama: Yangınları göçmenler çıkardı

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Meriç bölgesindeki yangınlar 2. haftayı geride bırakırken, hükümeti yangınları söndürmekte başarısız kalmakla suçlanan Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten düzensiz göçmenleri suçlayan skandal açıklamalar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Yunanistan’daki alevlere teslim! Miçotakis’ten skandal açıklama: Yangınları göçmenler çıkardı

Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerin de desteğine rağmen söndürülemeyen yangınlar sebebiyle bugüne kadar 18'i göçmen olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan itfaiye görevlileri ve uzmanlar, yangınların geçen senekilerden farklı olmadığına ve söndürme çalışmalarındaki operasyonel hatalara dikkat çekerek, Miçotakis hükümetinin müdahalede yetersiz kaldığının altını çizdi.

  • 3
  • 14
Yunanistan’daki alevlere teslim! Miçotakis’ten skandal açıklama: Yangınları göçmenler çıkardı

GEÇİŞ GÜZERGAHLARI BAHANESİ
Perşembe günü Parlamento konuşmasında yangınları değerlendiren Miçotakis'e göre yangının sorumluluğu göçmenlere ait. Yangınlar için hazırlıkların diğer yıllara kıyasla daha iyi olmasına rağmen "yeni gerçeklerle karşı karşıya" olduklarını savunan Miçotakis, Meriç'te yangın fırtınası gözlemlendiği belirtti.

  • 4
  • 14
Yunanistan’daki alevlere teslim! Miçotakis’ten skandal açıklama: Yangınları göçmenler çıkardı

Kundakçılara verilecek para ve hapis cezasının artırılacağını söyleyen Miçotakis, Meriç'teki yangının büyük ihtimalle insan yapımı olduğunu ve "yasadışı göçmenler tarafından kullanılan güzergahlarda başladığının neredeyse kesin olduğu" skandal açıklamasını yaptı.

  • 5
  • 14
Yunanistan’daki alevlere teslim! Miçotakis’ten skandal açıklama: Yangınları göçmenler çıkardı

Meriç'te, Dadia ormanında başlayan ikinci yangının ise "büyük olasılıkla insan eliyle çıkarılmış bir yangın olduğunu ve beş saat içinde büyük bir yangına dönüştüğünü" söyledi.