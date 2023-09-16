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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İslam'ın çeşitliliği ve 5 milyonun üzerindeki Müslüman ülkemize ait

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İslam’ın çeşitliliği ve 5 milyonun üzerindeki Müslüman ülkemize ait

İslam karşıtlığının her geçen gün yükseldiği Avrupa'dan bu kez olumlu bir mesaj geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin yüzyıllardır dini çeşitlilikle şekillendiğini belirterek, "İslam'ın çeşitliliği de 5 milyonun üzerindeki Müslüman da ülkemize aittir." şeklinde konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Köln'de İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin (VIKZ) 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

"İSLAM'IN ÇEŞİTLİLİĞİ VE MÜSLÜMANLAR ÜLKEMİZE AİT"

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ülkemiz, yüzyıllardır dini çeşitlilikle şekillenmiştir. Bu çeşitliliğin ifade ettiği zenginlik ve aynı zamanda beraberinde getirdiği gerilim ve sürtüşmeler, bizim için yeni değildir. Bugün, İslam'ın çeşitliliği de 5 milyonun üzerindeki Müslüman da ülkemize aittir." ifadelerini kullandı.

"DİN, BİR GÜÇ KAYNAĞIDIR"

Steinmeier, şunları kaydetti:

"Dünya görüşü olarak Almanya, tarafsız bir devlettir ancak din özgürlüğü, ülkemizde dinin olmadığı anlamına gelmez. Aksine, dinlere alan tanımak ve tüm inançlı insanların özgürlüğünü korumak anlamına gelir. Dinlerin çeşitliliğinin bize ve ülkemize yardımcı olduğuna inanıyorum çünkü bu, saygı, açıklık, uzlaşma gerektirir. Kısacası iyi ve demokratik bir birlikte yaşamı gerektirir. İnanç, bizi dünyayı sorgulamak ve adaletsizlikleri tanımak konusunda güçlendirebilir. Din, bir güç kaynağıdır. Dinlerin gücünü ülkemizde uyum için kullanmak üzere elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Toplumlardaki çeşitliliğin önemini vurgulayan Steinmeier, "İster Müslüman düşmanlığı, ister antisemitizm, isterse de Hristiyan nefreti olsun, bu tür bir zehir, barış içindeki inançlı insanlara yabancıdır, demokrasimize de yabancıdır." şeklinde konuştu.

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