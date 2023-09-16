Belçika'da ahlak dışı ‘zorunlu cinsel eğitim’ yasalaştı! İlkokul çocuklarına cinsel içerikli film izletecekler!
LGBT terörü küresel kaynaklar desteğiyle her geçen gün yayılırken özellikle Batı'da ilkokul seviyesindeki çocuklara kadar ulaşmış durumda. Belçika’da tartışmalara konu olan ve ilkokul müfredatına dahil edilen ‘zorunlu cinsel eğitim’ dersi, çocuklarının ruh ve akıl sağlığını önemseyen Müslüman ve Hrıstiyan aileleri bir araya getirdi.
LGBT terörü başta Batılı ülkelerde olmak üzere akılalmaz boyutlara ulaştı. Dijital platformlar aracılığıyla virüs gibi yayılan LGBT propagandası, lobicilik faaliyetleriyle okullara ulaştı. Liseden ilkokul seviyesine kadar ulaşan propaganda faaliyetlerine bu kez Belçika'da rastlandı.
Ülkede geçtiğimiz hafta yasalaşan bir düzenlemeyle ilkokul çocuklarına tartışmalı bir cinsellik eğitimi verilmesinin yolu açıldı. Ülkede 12 Temmuz 2012'den bu yana belirli bölgelerde uygulanan, EVRAS kısaltmasıyla adlandırılan tartışmalı cinsel eğitim programı, zorunlu eğitim müfredatına dahil edildi. Belçika'nın Valonya-Brüksel Federasyonu, 7 Eylül'de yapılan oylamayla tasarıyı kabul ederek EVRAS'ın genel eğitimde ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıflarda tüm öğrenciler için zorunlu olmasını kararlaştırdı.
CİNSEL EĞİTİM ADI ALTINDA LGBT PROPAGANDASI
Kadın ve erkek rol tanımlarının tamamen kaldırılmış olduğu, LGBT destekçisi EVRAS kurumunun hazırladığı programda skandal maddeler yer alıyor. Önceki yıllarda isteğe bağlı olan programın zorunlu hale getirilmesiyle ilkokul çağındaki çocuklara "cinsellikte özgür seçim" anlayışı kodlanacak.
5-6 YAŞA "TRANS OLMA" EĞİTİMİ
EVRAS'ın cinsel eğitim programının ayrıntıların yer aldığı sitede, tartışma yaratan maddeler yer alıyor. 5 ila 8 yaş aralığındaki çocuklara cinsel kimliklerinin değişebileceğine yönelik bir eğitimin verilmesinin planlandığı uygulamada "5-6 yaşlarında, çocuğun cinsiyet kimliği onaylanma eğilimindedir ancak hayatı boyunca değişmeye devam edebilir. Bazı çocuklar trans kimliklerini daha kolay ifade etmeye başlarlar. Çocuklar cinsiyet kimliklerinin doğumda kendilerine atanan cinsiyetle örtüşmediğini hissederse, bu durum sosyal kaygı şeklinde kendini gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.
SINIFLARDA CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLER
Diğer bir kategori olan 9-11 yaş aralığının yer aldığı kategoride ise, ilkokul seviyesindeki çocukların kadın-erkek rollerinden çıkarak "kendi cinsiyetlerine kendileri karar verme" anlayışının öğretilmesi öngörülüyor. Bu yaş aralığına verilecek cinsel eğitimde "Herkesin cinsel yaşamını ve ilişkilerini seçme, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kendi kararlarını verme ve başkalarının haklarına saygı göstererek bunların sonucu olan davranışları benimseme özgürlüğüne sahip olduğunu kabul eder. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında, kendi kaderini tayin etme, kişinin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini ve cinsiyet ifadesini uygun gördüğü şekilde tanımlama ve cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınmasını sağlama özgürlüğünü ifade eder." anlayışının benimseneceği ifadeleri yer alıyor.
EVRAS'ın bu yaş kategorisinde "9-11 yaş: Sınıfta nasıl cinsel içerikli film izletilebilir? Nasıl yapılabilir? Cinsel içerikli film nedir ve cinsel içerikli film karakterlerin klişeleri" programı da öne çıkıyor. Sınıflarda cinsel içerikli filmlerin çocuklara izletilebilmesinin önünün açıldığı kategoride çocuklara ilk cinsel deneyimlerinin nasıl olması gerektiği anlatılacak.
CİNSİYET DEĞİŞTİRME NORMALLEŞTİRİLİYOR
Okullarda doğrudan uygulanacak olan 12-14 yaş kategorisinde ise "cinsiyetler arası geçiş"in önü açılıyor. Bu yaş grubunda yer alan çocukların trans kimliğine bürünebileceğinin "normal" olduğu öğretilecek. EVRAS'ın programında bu yaş grubuna ilişkin "Biyolojik olmayan cinsel kimliklerin inşası sırasında gençlerin desteklenmesi" öğütleniyor. Bu kategoride karşılıklı veya aynı cinsle olan tüm cinsel ilişkilerin nasıl uygulanabileceği tamamen anlatılmış olacak.
AİLELER AYAKLANDI
Zorunlu tutulan bu skandal "eğitim" programı ülke genelindeki aileler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Yasanın oylanması sırasında da geniş çaplı protestolar düzenleyen aileler, bu pazar başkent Brüksel'de geniş çaplı bir eyleme hazırlanıyor.
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