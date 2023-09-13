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Parola: 1453! Estonya Başbakanı'ndan Konstantinopolis skandalı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Parola: 1453! Estonya Başbakanı’ndan Konstantinopolis skandalı!

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'un ülkesini ziyaretinde büyük bir hadsizliğe imza attı. Başpsikoposu karşıladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Kallas, I. Bartholomeos için "Kostantinopolis Başpsikoposu" tanımlamasını kullandı. Öte yandan, Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden cami olarak ibadete açılması, Yunanistan'da büyük bir hazımsızlığa neden olmuştu.

Yunanistan'ın Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle doruklara ulaştırdığı 'Helenizm' rüyasına Estonya Başbakanı Kaja Kallas da dahil oldu.
İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I.Bartholomeos, Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'yı ziyaret etti. I.Bartholomeos, ziyaret kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de bir araya geldi.

Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladığı anları ise sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.

"KOSTANTİNOPOLİS" SKANDALI

Ancak Kallas, söz konusu paylaşımda büyük bir skandala imza attı. Estonya Başbakanı yaptığı paylaşımda, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'u "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik" sözleriyle tanımlayarak "Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

KONSTANSTİNOPOLİS PROVOKASYONU

Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden cami olarak ibadete açılması, Yunanistan'da büyük bir hazımsızlığa neden olmuştu.
Başta Yunan siyasetçiler olmak üzere ülkede İstanbul'un adı "Konstantinopolis" olarak lanse edilerek çeşitli provokasyon girişimleri düzenlenmişti.

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