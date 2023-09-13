Parola: 1453! Estonya Başbakanı'ndan Konstantinopolis skandalı!
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'un ülkesini ziyaretinde büyük bir hadsizliğe imza attı. Başpsikoposu karşıladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Kallas, I. Bartholomeos için "Kostantinopolis Başpsikoposu" tanımlamasını kullandı. Öte yandan, Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden cami olarak ibadete açılması, Yunanistan'da büyük bir hazımsızlığa neden olmuştu.
Yunanistan'ın Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle doruklara ulaştırdığı 'Helenizm' rüyasına Estonya Başbakanı Kaja Kallas da dahil oldu.
İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I.Bartholomeos, Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'yı ziyaret etti. I.Bartholomeos, ziyaret kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de bir araya geldi.
Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladığı anları ise sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.
"KOSTANTİNOPOLİS" SKANDALI
Ancak Kallas, söz konusu paylaşımda büyük bir skandala imza attı. Estonya Başbakanı yaptığı paylaşımda, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'u "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik" sözleriyle tanımlayarak "Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.
KONSTANSTİNOPOLİS PROVOKASYONU
Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden cami olarak ibadete açılması, Yunanistan'da büyük bir hazımsızlığa neden olmuştu.
Başta Yunan siyasetçiler olmak üzere ülkede İstanbul'un adı "Konstantinopolis" olarak lanse edilerek çeşitli provokasyon girişimleri düzenlenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...
- Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...
- Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtlar ne zaman, nasıl başvurulur? 2024 Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? e-Devlet Hac işlemleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...