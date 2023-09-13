Parola: 1453! Estonya Başbakanı’ndan Konstantinopolis skandalı!

"KOSTANTİNOPOLİS" SKANDALI

Ancak Kallas, söz konusu paylaşımda büyük bir skandala imza attı. Estonya Başbakanı yaptığı paylaşımda, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'u "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik" sözleriyle tanımlayarak "Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.