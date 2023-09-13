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Kuzey Kore'nin 2 balistik füze denemesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Kuzey Kore’nin 2 balistik füze denemesi

Son dakika haberi...Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Denemelerin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya giderek, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğinin kamuoyuna yansıması sonrası yapılması dikkati çekti.

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