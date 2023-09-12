Dünyayı şoke eden katliamın detayları ortaya çıktı: Kanada’da Müslüman aileyi öldüren cani! “Beyaz milliyetçiliğinden ilham aldı”
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine sürerek 4 kişinin ölümüne sebep olan Nathaniel Veltman isimli cani, cinayeti planladığını açıkladı.
Federal savcı Sarah Shaikh, duruşmanın yürütüldüğü mahkemede yaptığı açılış konuşmasında, Nathaniel Veltman'ın kamyonetini doğrudan Müslüman ailenin üzerine sürmeden önce saldırısını üç ay boyunca planladığını belirtti.
Shaikh, Veltman'ın "beyaz milliyetçiliğinden" ilham alarak hareket ettiğini dile getirdi.
Veltman'ın saldırısından iki hafta önce satın aldığı kamyoneti "son sürat" kullandığını ve kaldırıma çıkarak kurbanlara çarptığını kaydeden Shaikh, Veltman'ın gözaltına alındıktan sonra dedektiflere amacının siyasi olduğunu anlattığını vurguladı.
Shaikh, Veltman'ın saldırı günü evinden öldürme niyetiyle Müslüman insanları aramak üzere ayrıldığını söylediğini ve araçların Müslümanlara saldırmak için kullanılabileceği mesajını vermek için saldırısında kamyon kullandığını ifade ettiğini aktardı.
Saldırgan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs suçlarını kabul etmedi.
5 Eylül'de hakim karşısına çıkan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarıyla yargılanıyor.
KANADA'DA MÜSLÜMAN KATLİAMI
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu. Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı. 20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.
London polisi, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.
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