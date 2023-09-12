Dünyayı şoke eden katliamın detayları ortaya çıktı: Kanada’da Müslüman aileyi öldüren cani! “Beyaz milliyetçiliğinden ilham aldı”

Shaikh, Veltman'ın saldırı günü evinden öldürme niyetiyle Müslüman insanları aramak üzere ayrıldığını söylediğini ve araçların Müslümanlara saldırmak için kullanılabileceği mesajını vermek için saldırısında kamyon kullandığını ifade ettiğini aktardı.

Saldırgan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs suçlarını kabul etmedi.

5 Eylül'de hakim karşısına çıkan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarıyla yargılanıyor.