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İngiltere'de Çin casusu alarmı! Parlamentoya sızdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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İngiltere’de Çin casusu alarmı! Parlamentoya sızdı

İngiliz Parlamentosunda gizli bilgilere sahip milletvekilleri ile bağlantıları olan 20'li yaşlardaki araştırmacının, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı

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