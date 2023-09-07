İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’dan yıllar sonra Kıbrıs itirafı geldi! Politico’da yazdı: İkiyüzlülük

Politico'da yayınlanan yazıda Rum kesiminin imza attığı skandallar hatırlatıldı. 'Daha geçen yıl, araştırmacı gazeteciler, Kıbrıs Yatırım Programı aracılığıyla yabancı vatandaşlara Kıbrıs (ve dolayısıyla AB) pasaportu sağlamaya yönelik kapsamlı bir komployu ortaya çıkardığında, ülkenin siyasi sınıfları olağanüstü bir skandalla sarsıldı' denilen yazıda suçlananlar arasında Kıbrıs Parlamentosu'nun eski bir başkanının da olduğu vurgulandı.

Rum kesiminin Rusya ile olan bağlarına dikkat çeken Straw, 'Rusya ile Kıbrıs Rum Cumhuriyeti arasındaki yakın ilişki uzun süredir devam ediyor, oldukça yaygın ve pek çok kişi bunun oldukça sağlıksız olduğuna inanıyor' dedi.