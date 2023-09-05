Yunanistan nefesini tuttu! Kritik ziyareti bekliyor! Dikkat çeken Hakan Fidan analizi





HAKAN FİDAN VURGUSU: SESSİZ DİPLOMASİ STRATEJİSİ

Newist.gr haber sitesi kritik görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Millî İstihbarat Teşkilatı'nın başında geçirdiği uzun yılların tecrübesi ile 'sessiz diplomasi' stratejisini seçtiğini yazdı ve "Dışişleri Bakanlığı'ndaki hamleleri onun istihbarat konusunda ne kadar tecrübeli olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın İran, Irak, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere yaptığı görüşmeler sonrası sırada Yunanistan'ın olduğunu belirten haber sitesi, görüşmelerde güven artırıcı önlemlere odaklanılacağını yazdı.