Yunanistan nefesini tuttu! Kritik ziyareti bekliyor! Dikkat çeken Hakan Fidan analizi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde normalleşmeye başlarken, gözler Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete çevrildi. Komşuda günün en önemli gündem maddesi olurken, Yunan basını kritik toplantıdan pozitif sonuçlar bekliyor.
Son dönemde ikili ilişkilerde pozitif rüzgarların estiği Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. İki bakanın görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.
KOMŞUDA GÜNÜN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesi yapılan ziyaret bugün Yunanistan basınının en önemli gündem maddesi...
CNN YUNANİSTAN: KRİTİK GÖRÜŞME, YERAPETRİTİS'İN TEK BİR AMACI VAR
CNN Yunanistan bugün gerçekleştirilecek toplantıyı 'kritik' olarak yorumladı ve "Yorgos Yerapetritis bugün Türk başkentinde mevkidaşı Hakan Fidan ile tek bir amaç için buluşuyor: Yunanistan'ın iyileşen iklimin bozulmasını istemediği yönündeki tutumunu Türk tarafına iletmek ve Atina ile Ankara arasındaki iletişim kanalını çok daha iyi hale getirmek. Toplantı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinin gündemini belirleyecek." ifadelerini kullandı.
RUM TARAFINDA İYİMSER BİR HAVA VAR
Protothema gazetesi Rum tarafında diyaloğun gidişatına ilişkin iyimser bir hava olduğunu belirterek "Bu toplantıyla birlikte pozitif gündemin devamı için temellerin atılması bekleniyor" ifadesini kullanırken Ethnos Atinan'nın verdiği mesaja dikkat çekti.
Erdoğan ve Miçotakis'in bir araya geldiği Vilnius zirvesinden 'mucize' çıkmadığı vurgulanan haberde "Atina'nın verdiği mesaj, iki taraf arasında iletişim kanallarının açık olabileceği ancak aynı zamanda Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinin net olduğu yönünde" ifadesi dikkat çekti.
SKAİ: SON SÖZÜ DİPLOMASİ SÖYLEYECEK
Skai televizyonu bakanlar arasında yapılacak görüşmenin iki ülkenin liderinin New York'ta yapacağı görüşme için zemin hazırlayacağına dikkat çekti.
Ankara-Atina arasındaki ilişkilerdeki durumun karışık olduğunu öne süren Skai her iki tarafın da dikkatli adımlar attığını belirterek son sözü 'diplomasinin' söyleyeceğini yazdı.
HAKAN FİDAN VURGUSU: SESSİZ DİPLOMASİ STRATEJİSİ
Newist.gr haber sitesi kritik görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Millî İstihbarat Teşkilatı'nın başında geçirdiği uzun yılların tecrübesi ile 'sessiz diplomasi' stratejisini seçtiğini yazdı ve "Dışişleri Bakanlığı'ndaki hamleleri onun istihbarat konusunda ne kadar tecrübeli olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan'ın İran, Irak, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere yaptığı görüşmeler sonrası sırada Yunanistan'ın olduğunu belirten haber sitesi, görüşmelerde güven artırıcı önlemlere odaklanılacağını yazdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!
- 2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...
- Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...
- Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...
- Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur'luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...
- OVP yarın mı açıklanacak, ne zaman? 2023 Orta Vadeli Program nedir, ne demek?
- KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...
- 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...
- Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet'ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...
- Milli Piyango on numara sonuçları 2023 | 4 Eylül On Numara Çekiliş Sonuçları sorgulama ekranı! millipiyangoonline
- TOKİ'den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL'den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!
- Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? ATV Safir dizisi Yaman gerçek ismi ne?