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Fransa'da İslam karşıtlığı tehlikeli bir hal alıyor! Uzun elbise nöbetinden sonra kimono giyen öğrenciyi hedef aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Fransa’da İslam karşıtlığı tehlikeli bir hal alıyor! Uzun elbise nöbetinden sonra kimono giyen öğrenciyi hedef aldı

Özgürlükler ülkesi olarak lanse edilen Fransa’da kılık kıyafet üzerinden İslam karşıtlığı sürüyor. Okullardaki başörtüsü yasağından sonra uzun elbiseye de izin verilmeyen Fransa yasaları oklarını, kimono giyen bir öğrenciye dikti. Fransa’nın Lyon kentinde yaşanan olayda öğrencinin avukatı “dini aidiyete dayalı ayrımcılık” gerekçesiyle şikâyette bulunacaklarını duyurdu.

Fransa'da Müslüman öğrencilere yönelik ayrımcılık devam ediyor. 4 Eylül'de yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Fransa Milli Eğitim Bakanı Gabriel Attel'in duyurduğu abaya yasağı da uygulamaya sokuldu. Kıyafetini değiştirmeyi reddeden onlarca öğrenci okulun ilk gününde kapıdan çevrilirken yasaklı kıyafetler arasında kimononun da yer alması öğrencileri şaşırttı. Kimono giydiği için okula alınmayan bir öğrenci "dini aidiyete dayalı ayrımcılık" gerekçesiyle şikâyette bulunacak.

İnsan haklarına aykırı tutumların yalnızca Müslümanlara yönelik olması, Fransa'nın özgür ve demokrat bir ülke olmadığını gösteriyor.

YASAKLI KIYAFETLER ARASINA KİMONA DA EKLENDİ

Kimono giydiği için okula alınmayan kız öğrencinin avukatı, sosyal medya platformu X'te açıklama yaptı ve Lyon'daki bir lisedeki genç kızdan kimonusunu üzerinden çıkarmasının istendiğini belirtti. Kimonosunu çıkarmak istemeyen öğrencinin sınıftan çıkarıldığını ve okul müdürünün yanına götürüldüğünü söyleyen Avukat Nabil Boudi, kız öğrencinin derslere girmesine müsaade edilmediğini ifade etti.

TALİMATLAR GİT GİDE TEHLİKELİ BİR HAL ALIYOR

Avukat Nabil Boudi, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın talimatlarının tehlikeli bir yöne doğru gittiğine dikkat çekti ve kimononun dini bir kıyafet olmadığını vurguladı.

Özgürlükler ülkesinde İslam karşıtlığı had aştı
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