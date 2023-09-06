Fransa’da İslam karşıtlığı tehlikeli bir hal alıyor! Uzun elbise nöbetinden sonra kimono giyen öğrenciyi hedef aldı

Fransa'da Müslüman öğrencilere yönelik ayrımcılık devam ediyor. 4 Eylül'de yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Fransa Milli Eğitim Bakanı Gabriel Attel'in duyurduğu abaya yasağı da uygulamaya sokuldu. Kıyafetini değiştirmeyi reddeden onlarca öğrenci okulun ilk gününde kapıdan çevrilirken yasaklı kıyafetler arasında kimononun da yer alması öğrencileri şaşırttı. Kimono giydiği için okula alınmayan bir öğrenci "dini aidiyete dayalı ayrımcılık" gerekçesiyle şikâyette bulunacak.