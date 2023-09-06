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ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rusya’ya silah sağlarsa bedelini öder

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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ABD’den Kuzey Kore’ye tehdit: Rusya’ya silah sağlarsa bedelini öder

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya silah sağlaması durumunda bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

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