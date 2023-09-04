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Demokrasi ve özgürlükler beşiği Fransa’da akılalmaz dayatma: Uzun elbise yasağında polis nöbeti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Demokrasi ve özgürlükler beşiği Fransa’da akılalmaz dayatma: Uzun elbise yasağında polis nöbeti!

Avrupa’nın en özgür ve demokrat ülkesi olarak lanse edilen medeni Fransa’da uzun elbise yasağından sonra sıkı önlemler aldırdı. Fransız Futbol Federasyonu’nun başörtüsü yasağının ardından abaya tarzı uzun elbiseleri de okullarda yasakladı. İslam karşıtlığıyla bilinen Fransa, tüm tepkilere rağmen yasağı polisi devreye sokarak dayatma politikası izledi.

Tarihte, medeniyetin simgesi olarak gösterilen Fransa, insan haklarına aykırı akılalmaz dayatmalarına devam ediyor. Uygulanan yasaklar, özgür ve demokrat olmayan İslam karşıtı bir ülke olduğunu gözler önüne seriyor.

İnançlara ve ifade özgürlüğüne saygılı olduğunu söyleyen Fransa hükümeti, başörtüsü yasağından sonra uzun elbiseye getirdiği vetoyla beraber İslam dünyasına karşı ayrımcı bir politika izlediğini ortaya koyuyor.

"DERSLERE KATILAMAZLAR"

Geçtiğimiz günlerde okullarda kızlara getirdiği abaya tarzı uzun elbise yasağından sonra erkeklerin de entari giymesini yasaklayan Fransız hükümeti, akılalmaz bir uygulamaya imza attı.

Yasağın duyurulmasının ardından açıklamada bulunan Eğitim Bakanı Gabriel Attal, abaya veya entari giyen öğrencilerin okula alınacağını, kendilerine bu yasağın ne anlama geldiğinin ve okulda bu kıyafetlere neden müsaade edilmediğinin anlatılacağını söylemişti.

POLİSLER KIYAFET KONTROLÜNDE

Attal, bazı kız öğrencilerin bu kurala uymalarının birkaç gün alabileceğini dile getirerek, abaya giyen kız öğrencilerin okula girebileceklerini ancak derslere katılamayacaklarını belirtmişti.

Yasaklar sonrası protesto gösterileri düzenlenirken Fransız polisi okulların önünde "kıyafet nöbeti" tutmaya başladı.

Avignon kentinde bir lisenin girişinde polisler abaya yasağını uygulamak için hazır bulundu. "Laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle uzun elbiselerin yasaklanmasının ardından okul girişlerinde polislerin kıyafet kontrolü yapmaya başlaması büyük tepki topladı.

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