Demokrasi ve özgürlükler beşiği Fransa’da akılalmaz dayatma: Uzun elbise yasağında polis nöbeti!

Yasağın duyurulmasının ardından açıklamada bulunan Eğitim Bakanı Gabriel Attal, abaya veya entari giyen öğrencilerin okula alınacağını, kendilerine bu yasağın ne anlama geldiğinin ve okulda bu kıyafetlere neden müsaade edilmediğinin anlatılacağını söylemişti.