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ABD’den kıtalararası balistik füze denemesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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ABD’den kıtalararası balistik füze denemesi

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, silahsız bir Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya hükümetinin planlar hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

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