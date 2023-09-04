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Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2023
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Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

Hindistan'ın Odisha eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hükümete bağlı eyalet yetkilileri, bölge halkını olumsuz hava olaylarına karşı uyardı. Şiddetli yağışların 3 gün daha sürmesi beklenirken eyalet geneline 2 saatte 61 bin yıldırım düştü.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

2 SAATTE 61 BİN YILDIRIM DÜŞTÜ!

Şiddetli yağışların 3 gün daha sürmesi beklenirken eyalet geneline 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle 14 kişi yaralandı.

Eyalet yetkilileri, bölge halkını olumsuz hava olaylarına karşı uyardı.

EYALET YETKİLİLERİ UYARDI

Hindistan'ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Bölgedeki şiddetli yağışların 3 gün daha süreceği öğrenildi.

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