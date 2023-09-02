Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu için karar verildi! Yeni emeklilik maaşı...
Fransa’da aylarca tartışılan ve milyonlarca vatandaşın tepkisini çeken emeklilik reformu yürürlüğe girdi. Reformun uygulanması için gerekli çok sayıda kararname yaz aylarında Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fransa'da yeni emeklilik reformunun detayları belli oldu. Fransa vatandaşlarının aylarca eylem yapmasına sebep olan yeni emeklilik reformuna göre; emeklilik yaşı 2030'a kadar her yıl 3 ay yükselecek ve kademeli olarak 62'den 64'e çıkacak. En düşük emeklilik maaşı en düşük emeklilik maaşı 1200 Euro oldu.
Emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 2027'de 43 yıl prim ödemiş olmak gerekecek. 21 yaşından önce çalışmaya başlayanlar veya engelli vatandaşlar, emekliliğe daha erken ayrılabilecek.
MİLYONLARI SOKAĞA DÖKEN EMEKLİLİK REFORMU
Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.
Polis protestoculara sert müdahalede bulunurken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı. Ülke genelinde düzenlenen reform karşıtı protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.
Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak 15 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
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