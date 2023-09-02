Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu için karar verildi! Yeni emeklilik maaşı...

Fransa'da yeni emeklilik reformunun detayları belli oldu. Fransa vatandaşlarının aylarca eylem yapmasına sebep olan yeni emeklilik reformuna göre; emeklilik yaşı 2030'a kadar her yıl 3 ay yükselecek ve kademeli olarak 62'den 64'e çıkacak. En düşük emeklilik maaşı en düşük emeklilik maaşı 1200 Euro oldu.