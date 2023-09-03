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Yunanistan 16 gündür cayır cayır yanıyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Yunanistan 16 gündür cayır cayır yanıyor!

Yunanistan'da Meriç Bölgesi’nde başlayan orman yangınları 16’ncı gününde de kontrol altına alınamadı. Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesinin verilerine göre, Dedeağaç’ın da içinde bulunduğu Meriç Bölgesi'nde yanan alanlar 935 bin dönümü aştı.

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